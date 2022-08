Lateral do Grêmio economiza por mais de um ano e presenteia pais com casa nova

Parceria Lance & IstoÉ 15/08/2022 - 23:08 Compartilhe

O Dia dos Pais na família do lateral Lucas Kawan, do Grêmio, foi de felicidade e surpresa. Com apenas 19 anos, o jogador deu uma casa de presente para os familiares em Senador Canedo, Goiás. Nas redes sociais, o atleta publicou uma foto ao lado dos parentes e conversou com o ‘Ge.com’.

– Na verdade nunca foi uma ideia dar uma casa para os meus pais, mas sim um sonho de criança. Como meu pai era jogador, ele foi jogar em Goiânia e acabou morando em Senador Canedo mesmo. Nos últimos meses, por pouco mais de um ano, consegui juntar dinheiro para realizar essa conquista – disse Kawan.

– Eu sempre falava para a minha mãe que daria uma casa para ela, mas a entrega da chave foi surpresa, foi emocionante. Fico muito feliz mesmo e agradecido a quem me ajudou, ao Grêmio pelo suporte e oportunidade que tem me dado – completou o lateral das categorias de base do Grêmio.

Lucas Kawan deu a casa aos pais Erinaldo e Alessandra, e também já tem uma filha, Sophia, de dois meses. Após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Grêmio no início do ano, o atleta disputou dois jogos no time principal e agora tem reforçado a equipe de Aspirantes do time gaúcho.

