Klopp diz que Luis Díaz decidirá se joga ou não, após sequestro de seus pais

O atacante colombiano Luis Díaz decidirá se terá condições de jogar pelo Liverpool contra o Luton, no domingo, pelo Campeonato Inglês, depois do sequestro de seus pais na Colômbia, afirmou o técnico dos ‘Reds’, Jürgen Klopp, nesta sexta-feira (3).

“Devemos esperar”, disse Klopp em entrevista coletiva. “Ele está bem”.

“No treino que teve conosco, vimos que quando está com os companheiros ele está bem, está ok, mas percebemos que não dormiu muito”, explicou o treinador.

“As notícias da Colômbia nos dão um pouco de esperança. Estamos esperando pela verdadeira boa notícia”, disse Klopp, que confessou que “tudo depende” de Luis Díaz, “se estará disponível ou não, e nós não forçaremos nada”.

O técnico alemão afirmou que o atacante de 26 anos treinou durante a semana prévia ao duelo fora de casa contra o Luton.

A mãe do jogador foi resgatada horas depois do sequestro na cidade de Barrancas, no último fim de semana, mas seu pai, Luis Manuel Díaz, segue em poder dos sequestradores.

O governo da Colômbia informou na quinta-feira que a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) é responsável pelo sequestro, que aconteceu enquanto o pai de Luis Díaz e sua esposa, Cilenis Marulanda, estavam em um posto de gasolina.

A guerrilha, atualmente em negociações de paz com o governo colombiano, está cumprindo um cessar-fogo com o poder público desde o dia 3 de agosto.

O ELN não reivindicou a autoria do sequestro em seus canais de comunicação.

