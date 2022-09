Khachanov bate Kyrgios e vai às semifinais do US Open

AFP 07/09/2022 - 2:13 Compartilhe

O tenista russo Karen Khachanov venceu o australiano NIck Kyrgios e se classificou para as semifinais do US Open pela primeira vez na carreira.







Khachanov, número 31 do ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3/7) e 6-4, em três horas e 39 minutos de partida na quadra central de Flushing Meadows.

Depois de sua brilhante vitória sobre Daniil Medvedev, Kyrgios acabou sucumbindo ao jogo sólido de Khachanov, que agora vai disputar uma vaga na final do US Open com o norueguês Casper Ruud.

