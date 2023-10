Kevin O Chris prepara lançamento de última parte do ‘Tamborzão Raiz’ e celebra sucesso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/10/2023 - 14:40 Para compartilhar:

Nesta quarta-feira, 1º, o funkeiro Kevin O Chris lança mais uma nova faixa: “Movimento”. A novidade, que chega acompanhada de uma produção audiovisual no YouTube, marca o primeiro lançamento do terceiro volume de seu álbum “Tamborzão Raiz”.

Com as faixas que compuseram os outros volumes, Kevin revolucionou a cena do funk e emplacou grandes hits como “Papin” e “Faz um Vuk Vuk (Teto Espelhado)”. Atualmente, o projeto já acumula mais de 300 milhões de streams, sendo um dos mais importantes de sua carreira. “Desde o primeiro volume, eu percebi que o quanto a galera se amarrou se conectar com o funk raiz, com o tamborzão relíquia, das antigas. Nós dominamos as paradas e muita música explodiu nesse projeto. Só gratidão”, comemora o artista.

Agora, o cantor promete não apenas seguir resgatando a essência do funk, mas trazer uma evolução para esse trabalho, de uma forma que possa finalizar o álbum demonstrando sua versatilidade artística e habilidades.

“Para essa terceira parte, preparei só música braba (sic). Este ano foi marcado pelo tamborzão, e estou ansiosão para encerrar esse ciclo com chave de ouro. Vem aí batidas que vão fazer todo mundo dançar e curtir muito. É o funk em sua essência, com a energia que o público já conhece. Essa última parte do ‘Tamborzão Raiz’ vai ser pura explosão”, destaca Kevin.

