Ketleyn Quadros e Ellen Froner perdem e ficam fora do pódio no Grand Slam do Azerbaijão de judô

O sábado não foi bom para o judô brasileiro em Baku, na disputa do Grand Slam do Azerbaijão. Ellen Froner e Ketleyn Quadros perderam logo na segunda rodada e ficaram fora do pódio.

Ellen Froner estreou com vitória, ao vencer na primeira rodada da categoria até 70 quilos a casaque Ekaterina Tokareva por ippon, após 1min30 de combate. Mas a brasileira acabou derrotada na segunda rodada pela holandesa Kim Polling, que somou dois waza-aris.

Na categoria até 63 quilos, Ketleyn Quadros estreou na segunda rodada e enfrentou a austríaca Lubjana Piovesana. A brasileira perdeu por excesso de punição.

O judô nacional volta a subir no tatame neste domingo no último dia de competições em Baku. Estarão em ação: Karol Gimenes (78kg), Giovani Ferreira (90kg), Marcelo Gomes (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Buzacarini (100kg) e Rafael “Baby” Silva (+100kg).

