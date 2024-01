Kelly Piquet mostra produção de luxo e vinho de 5 mil para um ‘encontro’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/01/2024 - 8:47 Para compartilhar:

Kelly Piquet aproveitou suas redes sociais para mostrar o look que usou em um encontro. A namorada do campeão da Fórmula 1, Max Verstappen e filha do ex-campeão de F1 Nelson Piquet, publicou uma imagem em que aparece de vestido animal print de oncinha decotado.

“Mood: noite de encontro”, escreveu a influenciadora que namora com Max Verstappen há cerca de três anos. Recentemente, em entrevista para um jornal alemão, o atual tricampeão da F-, disse não saber quando o casamento virá. “No momento estou muito, muito feliz com Kelly, mas pessoalmente não tenho um horário para ficar de joelhos na frente dela”, disse ao Blick.

O restaurante onde o encontro romântico aconteceu não foi revelado, mas a brasileira compartilhou uma imagem do vinho que os dois tomaram. A bebida é da marca italiana Sassicaia, da safra de 2019. Uma garrafa chega a custar cerca de R$ 5 mil.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias