Kayky Brito apresenta evolução no tratamento após acidente: ‘Na fisio’

Kayky Brito compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 19, mais uma evolução na fisioterapia após o acidente que sofreu em setembro do ano passado. Através dos Stories, o ator compartilhou os exercícios que vem ajudando no seu processo de recuperação.

Para fazer uma comparação, Kayky mostrou o mesmo exercício em momentos diferentes: em novembro, dois meses depois do acidente, e agora em abril.

Nas imagens com exercício de braços, é possível ver que o ator mal consegue executar o movimento e, em seguida, realiza com maior facilidade.

“Evoluindo na fisio com meu amigo. Amo vocês”, escreveu ele fazendo a marcação do profissional que faz o acompanhamento do tratamento.

Kayky foi atropelado em setembro do ano passado, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele chegou a ficar internado em estado grave. Após um mês, recebeu alta hospitalar e desde então segue o tratamento em casa.