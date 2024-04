Juventus arranca empate com o Cagliari no fim, mas perde chance de encostar no vice-líder Milan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 18:13 Para compartilhar:

A Juventus sofreu, conseguiu arrancar um empate de 2 a 2 diante do Cagliari, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Italiano, mas desperdiçou a oportunidade de acirrar a disputa pela vice-liderança da competição. Com o resultado, o time de Turim chegou aos 64 pontos e agora tem cinco de desvantagem para o Milan, segundo colocado.

Isolada e com a mão na taça, a Internazionale contabiliza 89 pontos e deve garantir a volta olímpica já na rodada deste final de semana, quando vai fazer o clássico de Milão diante do maior rival.

O Cagliari, que deixou a vitória escapar nos minutos finais, construiu a vantagem de 2 a 0 com dois gols de pênalti no primeiro tempo. O brasileiro Bremer meteu a mão na bola dentro da área e o juiz marcou a infração. Gianluca Gaetano bateu com categoria no canto e abriu o marcador aos 30 minutos.

A Juventus sentiu o golpe e levou o segundo seis minutos depois. Szczesny cometeu penalidade ao entrar de forma imprudente em Luvumbo. Yerri Mina deslocou o goleiro e ampliou a vantagem.

A reação da equipe visitante só teve início na volta do intervalo. Aos 16 minutos, Vlahovic acertou uma bela cobrança de falta e estufou a rede do Cagliari. O gol recolocou a Juventus na partida e o duelo ganhou em intensidade.

Mas foi uma lambança da defesa dos anfitriões que determinou o empate. Após saída de bola errada do Cagliari, a Juventus partiu em investida pela esquerda e apostou na bola aérea. Dossena entrou para tentar o corte, mas acabou fazendo gol contra, aos 43 minutos da etapa final.

O Cagliari, que tenta manter distância da zona de rebaixamento, chegou ao 32 pontos e ocupa a 14ª posição na classificação.

Em outro jogo da rodada, nesta sexta-feira, a Lazio derrotou o Genoa por 1 a 0, jogando fora de casa. O gol solitário da partida foi anotado pelo espanhol Luís Alberto, aos 22 minutos do segundo tempo.

O triunfo colocou a equipe de Roma na sexta posição com 52 pontos. Já o Genoa ocupa o 12º posto com 39 pontos na classificação.