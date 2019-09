Justiça acata pedido da Caixa e nome da Arena Corinthians vai parar no Serasa

A Justiça acatou o pedido da Caixa Econômica Federal para incluir o nome da Arena Itaquera S/A, que administra o estádio do Corinthians, no Serasa. O despacho é do dia 27 de agosto de 2019, mas até agora o nome da empresa não apareceu como inadimplente.

No processo, o banco informa que o Corinthians não paga as parcelas do financiamento da arena desde março e por isso cobra uma multa no valor de R$ 48,7 milhões. O presidente Andrés Sanchez concedeu coletiva na última sexta-feira e informou que apenas dois meses estavam atrasados. No entanto, lembrou que caso a Caixa não estivesse contando o período de um acordo verbal, esse atraso contaria desde março.

O clube havia acordado verbalmente com a gestão anterior da Caixa novo parcelamento da dívida que, segundo o banco, é de R$ 536 milhões. Desde o ano passado, existe um acordo entre as partes. Esse acerto de boca só não foi sacramentado até agora, segundo explicações do Corinthians, pela “perspectiva da iminente troca de comando da Instituição financeira”.

A reportagem do Estado já detalhou em reportagem anterior que o acerto prévio teria validade até 2028. O clube pagaria parcelas mensais de R$ 6 milhões, de março a outubro de cada temporada, e R$ 2,5 milhões entre novembro e fevereiro, período em que há um menor número de jogos no calendário do futebol brasileiro. No começo do ano, os times estão se preparando para a temporada e no fim, quem não tiver outros competições, só disputam o Brasileirão, pelo calendário atual.

A Caixa emprestou inicialmente R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do estádio. Desde o início do financiamento, em 2014, o clube pagou cerca de R$ 160 milhões, sendo R$ 80 milhões de fevereiro de 2018 até agora. Mas como corre juros mensais, a dívida atual, segundo o Corinthians está na casa dos R$ 470 milhões. De acordo com a Caixa, R$ 536 milhões.

O imbróglio acontece no momento em que o Corinthians encaminhou acerto também com a Odebrecht. Além dos 400 milhões de dívida com a Caixa, o clube havia se comprometido a pagar R$ 420 milhões para a construtora. Esse valor viria por meio dos CIDs (Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento), da Prefeitura de São Paulo.