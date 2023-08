GO: Jovem que teve reação alérgica após cheirar pimenta volta a ser internada, diz mãe

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2023 - 11:21 Compartilhe

A jovem Thais Medeiros, de 25 anos, voltou a ser internada em um hospital apenas cinco dias após receber alta. Em fevereiro deste ano, a mulher teve uma parada cardiorrespiratória depois de cheirar um vidro de pimenta em conserva, em Anápolis (GO), a 55 km de Goiânia.

Ela teve uma grave reação alérgica ao cheiro do condimento e, em razão da parada cardiorrespiratória, desenvolveu uma lesão irreversível no cérebro. Thais havia recebido alta no último dia 31, no entanto, na noite de sexta-feira, 4, a jovem teve febre e apresentou urina avermelhada.

“Infelizmente, a Thais teve que voltar para UTI, pois hoje de madrugada (5) ela teve um broncoespasmo e a equipe médica decidiu pela UTI”, explicou Adriana Silva Medeiros, mãe da jovem, no Instagram.

Relembre o caso

Após desencadear um reação alérgica depois de cheirar o pote de pimenta, Thais chegou ao hospital em uma condição grave e passou por diversas complicações, o que tornou a reabilitação inviável.

Entre as complicações, Thais teve uma infecção no fim de junho e outra provocada por fungos no local de uma cirurgia para retirada de abscessos. A jovem está acordada, mas não dá respostas neurológicas.

Mãe de duas filhas, Valentina, de 8 anos, e Antonella, de 7, a jovem reage quando vê as filhas, e sempre presta atenção quando alguém entra no quarto, contou Adriana.

A família fez uma vaquinha online para arrecadar recurso para adaptar a casa às necessidades de locomoção de Thais e conseguiu R$ 172 mil.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias