Jovem causa revolta ao usar fantasia de Halloween imitando influenciadora Leandrinha Du Art

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 19:50 Para compartilhar:

Um jovem causou revolta na internet por ter imitado a influenciadora Leandrinha Du Art em uma festa de Halloween na cidade de Anápolis, interior de Goiás. O caso foi comentado pelo também influenciador Ivan Baron, que usa as redes sociais para falar sobre inclusão e diversidade.

O influenciador pontuou que a situação trata-se de capacitismo recreativo e disse tratar-se de um caso de cripface, quando pessoas sem deficiência se fantasiam, imitam ou fazem se passar por PCDs.

O jovem que fez a imitação não foi identificado. O delegado Manoel Vanderic usou as redes sociais para lembrar que “zombar, brincar, atacar ou ofender pessoa em razão da deficiência, cor, sexualidade, religião ou origem é crime”.

O delegado publicou um trecho do Artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência: “praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência:Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa”. “O furto e a agressão da autoestima, dignidade e constituição de uma pessoa não é mimimi. Condenável é a relativização do outro com esse ar de superioridade que alguns ainda ostentam”, disse o delegado.

A influenciadora não comentou a publicação, apesar do vídeo de Ivan ter sido publicado em conjunto com ela.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias