Jojo Todynho debocha após receber comentário sobre celulite: ‘Minha conta bancária é linda’

Da Redação 22/01/2024 - 20:59

A cantora Jojo Todynho deu uma resposta atravessada aos seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 22, após receber comentários sobre ter celulite no bumbum.

Em vídeo publicado nos Stories, a funkeira debochou das críticas que recebeu após mostrar samba no pé no ensaio técnico da Mocidade, no último domingo, 21, na Sapucaí.

“Estão me mandando print aqui no direct ‘entra não sei aonde, olha isso aqui, estão falando que sua bunda é feia, que tem celulite…’ corpo da mulher brasileira, é isso aí! Bonita, vou falar para vocês o que tem que ser bonita. Bonita é minha conta bancária, é linda!”, ironizou ela.

“Você que está falando da minha bunda que tem celulite, que é feia, a sua bunda é bonita e você é dura, porr*! Essa conta não está batendo, amor! O que que adianta? Está lisa, não tem uma celulite, mas é dura! Ah, faça-me o favor, querida”, completou.

