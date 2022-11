Iza compartilha foto de jantar com Lewis Hamilton e Seu Jorge: ‘Extraordinário’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2022 - 5:15 Compartilhe

A cantora Iza compartilhou em seu Instagram, na madrugada desta quarta-feira (9), um clique no qual aparece ao lado do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e do cantor Seu Jorge.

O trio jantou junto e posou para uma foto por conta da visita do sete vezes campeão da principal categoria do automobilismo, que na segunda-feira (7) se tornou cidadão honorário brasileiro, em uma cerimônia realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília.

“Um jantar extraordinário na minha terça”, escreveu a cantora na legenda da publicação, e aproveitou para pedir para que Seu Jorge liberasse a marcação de seu perfil na rede social.

“PS.: Jorge, me deixa te marcar nessa foto”, finalizou a cantora, de 32 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias