Israel e Hamas trabalham em acordo para entregar medicamentos a reféns em Gaza

Israel e o Hamas estão avançando nas negociações para fornecer medicamentos vitais aos reféns detidos em Gaza, como parte das discussões para aumentar mais ajuda humanitária aos refugiados palestinianos, disseram os negociadores do Qatar.

Com mais de 130 reféns ainda mantidos em cativeiro em Gaza , entes queridos gritaram sobre a falta de medicamentos que muitos de seus parentes provavelmente não terão depois de terem sido sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro.

Daniel Lifshitz, neto do refém Oded Lifshitz, 83, disse que os familiares dos reféns se reuniram com autoridades do Catar para defender que medicamentos contra o câncer e diabetes fossem entregues aos seus parentes, relata o The New York Times .

Lifshitz disse que está preocupado com a saúde de seu avô, visto que ele está em cativeiro há quase 100 dias, com muitos dos reféns idosos e doentes sem acesso aos seus medicamentos diários.

“O fato de a tantos reféns terem sido negados os medicamentos de que necessitam é uma sentença de morte”, disse ele. “Eles deveriam ter recebido o que precisavam no primeiro dia.”

O Qatar, que está negociando conversações de paz entre Israel e o Hamas, disse que ambos os lados estão a discutir ativamente que tipo de medicação é necessária e como entregá-la aos reféns.

Husam Badran, um alto funcionário do Hamas, observou que as discussões sobre a entrega do medicamento foram recebidas “com grande positividade”, relata o Times.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha apelou ao Hamas para permitir que os seus médicos tratassem e avaliassem os reféns, mas Israel acusou repetidamente a organização de saúde de não exercer pressão suficiente para ajudar os mantidos em cativeiro .

Juntamente com a ajuda aos reféns, Israel e o Hamas também parecem empenhados em permitir que mais esforços de ajuda humanitária cheguem aos refugiados palestinianos, uma vez que quase todos os 2,3 milhões de residentes de Gaza foram deslocados pela guerra.

O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse aos repórteres na quinta-feira que a situação em Gaza era terrível depois que os caminhões de ajuda que chegavam foram cercados por refugiados desesperados em busca de alimentos e suprimentos básicos.

“Reconhecemos que existem problemas reais de segurança alimentar em Gaza”, disse Kirby. “Entendemos que há muita fome e inanição em Gaza.

“Não há caminhões suficientes entrando, não estamos satisfeitos com o nível neste momento”, acrescentou.

Israel disse que se coordenaria para ajudar mais ajuda a chegar aos habitantes de Gaza e insistiu que a falta de ajuda é culpa das Nações Unidas por supostamente não ter conseguido mobilizar trabalhadores suficientes para distribuir os suprimentos.

Grupos humanitários culparam os bombardeamentos de Israel por danificar veículos de ajuda e rotas de abastecimento, o que o Estado Judeu nega.

Embora prossigam as conversações sobre a ajuda aos reféns e aos refugiados palestinianos, as discussões simultâneas sobre a libertação dos reféns não produziram resultados.

Autoridades israelitas e do Hamas estão actualmente a ponderar um acordo alegadamente proposto pelas negociações do Qatar que permitiria a libertação dos reféns em troca do exílio permanente dos líderes do grupo terrorista de Gaza.

O acordo também apelaria a Israel para encerrar a sua campanha de guerra e retirar-se totalmente da Faixa, de acordo com o Channel 13 News local.





Espera-se que o potencial acordo enfrente resistência de ambos os lados, já que o Hamas disse que nenhum refém será libertado até que Israel liberte todos os palestinos nas suas prisões.

Entretanto, os líderes israelitas reiteraram que a guerra em Gaza não terminará até que o Hamas e o seu trabalho terrorista sejam totalmente destruídos.

