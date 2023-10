Israel concorda em criar ‘zonas seguras’ para civis palestinos dentro de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/10/2023 - 9:57 Compartilhe

Israel concorda em criar “zonas seguras” para civis palestinos na Faixa de Gaza, disse um alto funcionário dos Estados Unidos nesta sexta-feira (13), já que uma grande ofensiva israelense no enclave é esperada em resposta ao ataque do Hamas no sábado passado.

“Uma das questões que abordamos nas nossas reuniões de ontem (em Tel Aviv) é a necessidade de estabelecer algumas zonas seguras onde os civis possam se deslocar e estar protegidos das operações de segurança legítimas de Israel”, disse o responsável no dia seguinte à visita do secretário de Estado americano, Anthony Blinken.

Os Estados Unidos estão em negociações para abrir a passagem fronteiriça de Rafah, em Gaza, a estrangeiros que procuram fugir, disse um alto funcionário dos EUA, enquanto Israel prepara uma grande ofensiva.

“Isso é algo que também discutimos com Israel, algo que continuamos discutindo com o Egito, a importância da passagem de Rafah estar aberta para cidadãos americanos e para estrangeiros de outros países que querem sair e têm o direito de sair”, disse o oficial.

