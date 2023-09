Irmã de brasileiro fugitivo nos EUA é detida e deve ser deportada, diz polícia

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 11/09/2023 - 1:34 Compartilhe

O Immigration and Customs Enforcement (ICE), órgão do governo dos Estados Unidos responsável por imigração e fiscalização aduaneira, informou neste domingo (10) que Eleni Cavalcante, irmã de Danilo Cavalcante, brasileiro foragido de uma prisão da Filadélfia, foi detida e pode ser deportada, segundo informações do jornal norte-americano The Philadelphia Inquirier.

Danio Cavalcante foi condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por matar a namorada a facadas, mas fugiu da prisão onde estava, no estado de Pensilvânia, ao escalar o muro do local.

+ Criminoso brasileiro segue foragido nos EUA após 11 dias de buscas

No entanto, os investigadores do caso não deram detalhes se a irmã é suspeita de ajudar Danilo Cavalcante a escapar da prisão, informou o jornal do estado de Pensilvânia, o Philadelphia Enquirer.

Ainda de acordo o Philadelphia Enquirer, o tenente-coronel da Polícia do Estado da Pensilvânia, George Bivens citou que Eleni teve “alguns problemas de imigração”. Segundo a investigação, Danilo Cavalcante entrou ilegalmente nos EUA por ser procurado por outro homicídio, cometido no Brasil.

Centenas de policiais estão envolvidos na procura do brasileiro. Também segundo a imprensa local, depois de fugir o brasileiro tentou entrar em contato no sábado (9) com dois ex- colegas de trabalho de Phoenixville, cidade no norte do condado de Chester, na Filadélfia. “A polícia acredita que ele roubou uma van da Baily’s Dairy, perto de Longwood Gardens, no sábado à noite”, diz o site do jornal.

Imagens de Cavalcante sem a barba que ele ostentava no momento da fuga foram divulgadas neste domingo. O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, participa das buscas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias