Investimentos globais em nuvem crescem 18% em um ano, aponta IDC

Os investimentos globais em plataformas de nuvem cresceram 18,5% em um ano, de acordo com recente relatório do IDC. Segundo o estudo, os gastos em produtos de infraestrutura de computação e armazenamento para implantações em nuvem, incluindo ambientes de TI dedicados e compartilhados, foram de US$ 31,8 bilhões no último trimestre de 2023. “Os investimentos em nuvem continuam a crescer, principalmente estimulados pela explosão de aplicações de Inteligência Artificial”, diz Juan Pablo Seminara, diretor de pesquisa do IDC. Para este ano, a previsão do instituto é de um crescimento anual de 19,3%.

Na América Latina o crescimento ficou em 48,2%, mais do que o dobro da média global. Os gastos em infraestruturas fora da nuvem (on-premises) foram de US$ 18,9 bilhões no mesmo período, um crescimento anual de 16,4%.

No longo prazo, o IDC projeta um crescimento médio de 12,8% até 2028, quando os investimentos em nuvem devem chegar a US$ 199,1 bilhão.