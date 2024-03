Inundações deixam um desaparecido e forçam remoção de mais de 200 pessoas na França

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/03/2024 - 17:23 Para compartilhar:

Mais de 200 pessoas tiveram que deixar suas casas na França por causa das inundações provocadas por fortes enxurradas que deixaram um praticante de caiaque desaparecido, informaram as autoridades neste domingo (31).

“Infelizmente, pelo que sei, há uma pessoa desaparecida. Alguém que estava fazendo canoagem em um dos rios”, declarou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, durante uma visita a Pontoise, a noroeste de Paris.

Várias testemunhas que viram o canoísta em “dificuldades” no rio Vienne notificaram o seu “desaparecimento” no sábado à tarde, perto de Limoges, no centro-leste do país.

Um pouco mais ao norte, no departamento de Indre-et-Loire, 154 pessoas foram evacuadas, entre elas 73 idosos de uma residência.

As autoridades calculam que o rio Vienne poderia superar o nível registrado em 1923 no povoado de Descartes e o alcançado em 1982 no povoado de Nouâtre.

No departamento vizinho de Vienne, umas 50 pessoas foram retiradas, informaram as autoridades.

“Nunca tinha visto isto. Para mim, é a enxurrada do século”, contou Olivier Jean-Louis na localidade de Roche-Posay, de 1.500 habitantes.

Um fotógrafo da AFP constatou que o rio Creuse transbordou por dezenas de metros, até alcançar a parte superior das placas de trânsito na rodovia que leva a La Roche Posay.

A água inundou várias casas nas margens do rio, mas não chegou ao centro da cidade, que fica em uma parte mais alta.

