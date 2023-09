AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/09/2023 - 13:55 Compartilhe

Mais de 3.800 pessoas morreram nas inundações devastadoras que atingiram a cidade de Derna, na Líbia, disse nesta quarta-feira (13) à AFP o porta-voz do Ministério do Interior do governo no poder no leste do país.

Segundo o porta-voz, tenente Tarek al-Kharraz, até agora foram registradas 3.840 mortes na cidade, das quais 3.190 já foram enterradas. Pelo menos 400 estrangeiros, principalmente sudaneses e egípcios, estão entre as vítimas.

