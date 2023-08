Internautas resgatam vídeo com valor da mesada de Larissa Manoela; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 10:47 Compartilhe

As finanças de Larissa Manoela seguem dando o que falar nas redes sociais. Após a atriz expor o rompimento com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, no Fantástico, no domingo (13), internautas resgataram um vídeo de 2012, no qual a artista fala sobre o valor de sua mesada durante participação no ‘Programa Silvio Santos’.

No vídeo resgatado pelos internautas, Larissa é questionada por Silvio sobre qual valor de mesada desejaria ter. Na ocasião, a atriz ainda interpretava a personagem Maria Joaquina, na novela Carrossel, e respondeu: “Eu pediria, além do cachê que a gente tem, acho que uns R$1500”.

Em seguida, Larissa enrola ao responder para Silvio quanto ganha de mesada. “Atualmente é assim, eu peço para os meus pais dentro dos conformes. Os meus pais limitam bastante, falam o que dá e o que não dá. Então, eu peço as coisas, daí eu consulto eles e vejo se dá”, acrescenta.

Na sequência, o apresentador insiste que não foi isso que perguntou e questiona novamente sobre o valor exato da mesada. “Geralmente, é R$ 100, por aí”, responde Larissa.

