Interessa a governo que distribuição de dividendos da Petrobras siga regra do jogo, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 8, que interessa ao governo a distribuição de dividendos da Petrobras ocorrer dentro das regras do jogo. “Não acho que deva haver nenhum tratamento dissonante ao que a regra já prevê”, disse Durigan, que frisou que a distribuição de dividendos, seja da Petrobras ou de bancos públicos, deve seguir as regras colocadas, de mercado, e respeitar a posição do acionista controlador.

Ele acrescentou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe econômica são claros sobre a necessidade de receitas esse ano, mas que há o entendimento de que o processo deve acontecer com necessário diálogo a fim de desfazer qualquer incongruência ou dúvidas. “Se fizer sentido para o melhor interesse da empresa e do governo, interessa sim que seja distribuído conforme as regras do jogo.”

Durigan participou na manhã desta segunda-feira à distância do Rumos 2024, evento do jornal Valor Econômico.