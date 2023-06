Inter Miami, novo time de Messi, anuncia Gerardo Martino como treinador

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 19:01 Compartilhe

O Inter Miami, novo clube de Lionel Messi, anunciou nesta quarta-feira (28) o também argentino Gerardo ‘Tata’ Martino como treinador.

Aos 60 anos, Martino, que já dirigiu as seleções de Paraguai, Argentina e México, voltará a trabalhar com Messi em um clube depois de comandar o camisa 10 na temporada 2013/2014 no Barcelona.

“Estamos muito felizes em poder receber ‘Tata’ no Inter Miami. Sentimos que ele é um treinador que corresponde às nossas ambições como clube e estamos otimistas sobre o que podemos conquistar juntos”, disse o gerente proprietário do Inter Miami, Jorge Mas.

Martino “treinou no mais alto nível e acreditamos que essa experiência será imensamente benéfica para nós, já que nosso objetivo é brigar por títulos”, acrescentou o dirigente.

Por sua vez, o ex-jogador inglês David Beckham, coproprietário do clube, ressaltou que “‘Tata’ é uma figura muito respeitada em nosso esporte, cuja trajetória fala por si só. Estamos confiantes de que sua experiência como treinador vai inspirar nossa equipe e empolgar nossos torcedores, e estamos ansiosos para ver o impacto que ele terá dentro e fora de campo”.

Martino foi jogador e treinador do Newell’s Old Boys, onde Messi começou sua carreira nas categorias de base, antes de ingressar no Barcelona aos 12 anos.

O clube americano também espera contratar outro ex-companheiro de Messi no Barça, o volante espanhol Sergio Busquets, que também foi dirigido por Martino na equipe catalã.

Jorge Mas também indicou que o Inter Miami pode trazer até cinco novos reforços durante a atual janela de transferências.

“Estou muito animado para fazer parte de um grande clube como o Inter Miami e sei que juntos podemos conseguir muitas coisas boas”, disse o técnico argentino.

“O clube tem a infraestrutura necessária para ser um grande competidor na região e acho que, com muito trabalho e o comprometimento de todos, podemos chegar lá”, concluiu.

Martino não dirige uma equipe desde o fim de seu contrato com a seleção mexicana, eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

