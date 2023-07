Inter Miami contrata Jordi Alba e forma elenco familiar para Messi com jogadores ex-Barcelona

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 16:00 Compartilhe

Após apresentar Lionel Messi e o volante Sergio Busquets, o Inter Miami trouxe mais um reforço que fez parte da história do Barcelona. Jordi Alba, que se despediu do time catalão em junho, foi confirmado nesta terça-feira como a nova contratação do ambicioso clube americano, que tem o ex-meia David Beckham como um dos proprietários. O acerto foi comunicado por Jorge Mas, sócio de Beckham, em encontro com a imprensa local.

Alba tem 34 anos e vestiu a camisa barcelonista de 2012 a 2023. Ao deixar o clube, foi exaltado pelo presidente Joan Laporta, pois, além de dar espaço para mais contratações sem a violação do fair play financeiro, ainda abriu mão de quantias que deveria receber. “Isso mostra a personalidade e o torcedor do Barcelona que ele é”, disse Laporta na ocasião.

O novo lateral-esquerdo da equipe da Flórida fez seu último jogo pelo Barcelona no dia 28 de maio, em vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca. A partida, que marcou a entrega da taça do Campeonato Espanhol, também foi utilizada como evento de despedida e homenagem a Alba e Busquets, que continuarão jogando juntos, agora nos Estados Unidos.

Há a possibilidade de que outros jogadores ex-Barcelona cheguem ao Inter Miami na esteira da contratação de Messi. De acordo com a imprensa argentina, o atacante uruguaio Luis Suárez, hoje no Grêmio, está conversando com a diretoria do clube americano e pode deixar o Brasil para ampliar a legião de ex-barcelonistas na Flórida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias