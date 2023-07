Inter Miami anuncia contratação de Jordi Alba

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2023 - 13:56 Compartilhe

O Inter Miami anunciou nesta terça-feira (18) a contratação do lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, que irá se juntar a seus ex-companheiros de Barcelona Lionel Messi e Sergio Busquets.

“Vamos assinar com Jordi Alba mais tarde hoje”, disse em um encontro com a imprensa o empresário Jorge Mas, coproprietário da franquia da Flórida ao lado do ex-jogador inglês David Beckham.

Aos 34 anos, Alba anunciou em maio sua saída do Barcelona após 11 temporadas no clube catalão.

Com a camisa ‘blaugrana’, foram seis títulos do Campeonato Espanhol, cinco da Copa do Rei, uma Liga dos Campeões da Europa e um Mundial de Clubes.

No mês passado, Alba foi campeão da Liga das Nações da Uefa com a seleção da Espanha, pela qual também conquistou a Eurocopa de 2012.

gma/ol/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias