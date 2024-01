Índice de desemprego permanece estável no Reino Unido

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/01/2024 - 9:26 Para compartilhar:

O índice de desemprego manteve-se estável no Reino Unido nos três meses concluídos em novembro, enquanto os salários continuaram crescendo, embora a um ritmo mais lento do que no trimestre anterior, anunciou nesta terça-feira (16) o Escritório Nacional de Estatísticas britânico (ONS).

O desemprego manteve-se em 4,2% nesse trimestre, enquanto o crescimento salarial atingiu 6,6% entre setembro e novembro, após 7,3% registrados um mês antes, informou o ONS.

O aumento salarial “real” manteve-se, no entanto, em 1,3% no final de novembro, destacou o ONS, embora o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, tenha celebrado estes números, estimando que proporcionam “mais dinheiro no bolso” dos britânicos, em meio a uma crise de poder aquisitivo.

Os economistas estimam que a desaceleração do crescimento salarial é uma boa notícia para o Banco de Inglaterra (BoE) na sua luta contra a inflação e poderá permitir-lhe começar a baixar as taxas de juros, atualmente em 5,25%.

A inflação no Reino Unido caiu acentuadamente para 3,9% em novembro, depois de ter atingido um pico superior a 11% no ano anterior, mas permanece muito elevada em comparação com o objetivo de 2% do Banco de Inglaterra.

ved/ctx/psr/zm/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias