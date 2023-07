Imagens raras mostram Xuxa dopada e chocam fãs da apresentadora; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 9:06 Compartilhe

O documentário sobre a apresentadora Xuxa, transmitido pelo Globoplay, exibiu um fato desconhecido por boa parte do público. O segundo episódio da obra mostra uma situação inusitada vivida pela loira nos Estados Unidos, quando foi convidada para divulgar uma atração norte-americana.

No conteúdo exibido pelo streaming, Xuxa estava lançando um programa nos Estados Unidos quando foi convidada para divulgar a nova atração no ‘Good Morning America’, um dos programas de maior prestígio da televisão local.

A divulgação de seu programa, contudo, não aconteceu, uma vez que Xuxa desmaiou nos bastidores e não conseguiu entrar no ar. No documentário, o produtor responsável pela introdução da apresentadora no mercado estadunidense afirmou que ficou mais de um ano sem falar com a profissional após o episódio.

“Alguma coisa aconteceu. Era preciso chegar ao estúdio às 4h da manhã porque o programa era muito cedo (…) e eu recebi uma ligação afirmando que Xuxa não viria, que ela estava pegando um avião e voltando para o Brasil”, disse ele.

Xuxa, no entanto, deu sua versão sobre o ocorrido. “Eu estava fazendo Brasil, Argentina e Espanha, gravei 62 programas em inglês, eu não estava tendo tempo pra mim. Eu tinha um problema de hérnia de disco e estava tratando como se fosse uma tendinite. O meu braço, eu já tinha perdido o movimento, não conseguia mais levantar. E eu tomando remédio e sentindo muita dor (…) começaram a me dar um remédio atrás do outro, então eu tive uma intoxicação do remédio. Eu desmaiei”, relatou.

Na sequência, o documentário mostra Xuxa chegando no Brasil após o ocorrido. Nas imagens, a loira aparece visivelmente dopada pelo uso de medicação para controlar a dor e desabafa: “Tô me sentindo melhor (…) o que eu senti foi muito forte”.

