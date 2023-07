Horóscopo do dia: veja a previsão para todos os signos nesta quinta, 20

Sabe aquela máxima de que a pressa é inimiga da perfeição? Esta quinta-feira, dia 20, está assim. Isso porque a Lua Nova, avançando pelo zodíaco, deixa o expressivo signo de Leão para ingressar no disciplinado signo de Virgem. No meio desse caminho, a rainha da noite dá um abraço nos planetas Vênus e Marte, exaltando a vontade de fazer tudo de maneira bela, eficiente e, ao mesmo tempo, um tanto ansiosa.

Com essa mistura toda, o café da manhã pode acabar saindo mais apressado do que o habitual e o dia começar daquele jeito: de mau humor. Com o trânsito, as reclamações diárias e uma espécie de síndrome que valoriza demasiadamente a rotina atribulada, não há ser humano que não acabe sucumbindo à mente acelerada. Então, é hora de lembrar que, para tudo na vida, é preciso respirar primeiro!

Melhor ainda do que respirar fundo é meditar. Mas vale reparar que até a meditação começou, de uns tempos para cá, a ser “gourmetizada”. Nas fotos idealizadas e altamente retocadas, as pessoas meditam em posição de lótus (o nome técnico dado ao ato de sentar com as pernas cruzadas), em lugares paradisíacos e com um pôr do Sol de tirar o fôlego. Será que precisa tudo isso?

Longe da imagem idealizada que muita gente ainda tem, meditar é, sim, para quem não tem tempo e está estressado. É para quem tem 5 minutos de intervalo entre compromissos e precisa dar-se uma pausa. Meditar é como parar para tomar um cafezinho.

Quer começar? Pois basta respirar profundamente, contando até 4, soltando o ar até esvaziar os pulmões por completo, com uma nova contagem: um, dois, três quatro… Um, dois, três, quatro. Viu? Dá até para fazer quando se está parado no trânsito!

Então, se o dia estiver acelerado, desacelere. E sem idealizações. Até porque a vida da maior parte das pessoas é, sim, uma grande “correria”, para usar uma expressão bem popular da capital mais estressada do Brasil. Mas é sempre possível respirar profundamente, em nome da saúde, do corpo e da alma.

Observe: ainda bem pouco iluminada, a Lua Nova estende um pouco mais o seu tempo de permanência no céu. Visível a Oeste, depois do pôr do Sol, ela estará com quase 10% de iluminação, bem próxima de Vênus e Marte, em meio à Constelação de Leão. O trio nos fará companhia no céu até por volta das 20h, quando gradualmente passarão da linha do horizonte visível.

Áries: procure ser disciplinado, mas sem pecar pelo excesso de controle, ariano. Faça o que precisa ser feito, evitando o preciosismo.

Touro: faça as coisas do seu jeito, mas tenha cuidado para não ser excessivamente impositivo, taurino. É preciso se expressar com destreza.

Gêmeos: dê atenção à sua intimidade e às pessoas que estão à sua volta, geminiano. É importante preservar a sua privacidade.

Câncer: fale o que pensa e tente não se preocupar demais com o que os outros pensam de você, canceriano. É possível ser sincero, mas sem ser brusco.

Leão: tenha foco, leonino. No entanto, evite ser perfecionista, especialmente no que tange as finanças.

Virgem: você está cheio de energia e com muita capacidade de realização, virginiano. Procure olhar para as suas necessidades pessoais e siga em frente.





Libra: reflita antes de agir, libriano. É importante respeitar a sua intuição e os insights que vierem espontaneamente.

Escorpião: pense no futuro, escorpiano. É importante olhar para o que está por vir, só tomando cuidado para não se desconectar do presente.

Sagitário: seja ousado, mas sem exagerar demais nas ideias excêntricas, sagitariano. É hora de você ser protagonista da sua vida.

Capricórnio: os temas intelectuais estão favorecidos, capricorniano. No entanto, é preciso ir com calma e evitar ideias fixas.

Aquário: inove, aquariano. Vire páginas e não deixe de renovar-se internamente. É preciso deixar o que não serve para trás.

Peixes: os seus relacionamentos estão em destaque, pisciano. É hora de dialogar e construir coisas novas.

