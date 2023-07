Guarani vence o ABC na Arena das Dunas e fica perto do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 23:37 Compartilhe

O Guarani conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 sobre o ABC, nesta quarta-feira, na Arena das Dunas, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem perder há três rodadas, o time paulista agora aparece em sexto lugar, com 29 pontos, ainda fora do G-4 – zona de acesso. De outro lado, o time potiguar continua na lanterna, com apenas 11 pontos.

Mesmo como visitante, o Guarani teve maior posse de bola no primeiro tempo, como também criou as melhores chances no ataque, embora sem finalizações perigosas. O ABC se preocupou em manter a força na marcação no meio-campo.

Mas cada time só chutou uma vez em gol. O ABC, de longe, com Fábio Lima que o estreante goleiro Douglas Borges espalmou, e o Guarani em um chute também de fora da área de Derek, que Simão defendeu em dois tempos.

O segundo tempo começo mais intenso. Aos três minutos, quase que Paulo Sérgio faz um golaço de letra, quando apareceu na pequena área e mandou a bola do lado da trave. Este lance animou a torcida e deu a impressão de que o Guarani teria problemas, porém, abriu o placar aos seis minutos. Diogo Mateus cobrou escanteio pelo alto, o zagueiro Lucão ajeitou de cabeça e Derek esticou a perna direita para mandar a bola para as redes.

A partir do gol, a torcida perdeu a paciência e começou a vaiar o ABC, o que só aumentou a pressão em cima dos jogadores. Nervosos, eles erravam passes e permitiam que nos contra-ataques o Guarani fosse mais perigoso.

A partir dos 35 minutos, o Guarani desistiu de atacar e apenas se defendeu. Mas o fez com competência. O ABC só criou uma chance perigosa, aos 49 minutos, num falta cobrada com força por Wallyson e que Douglas Borges espalmou para o lado, evitando o gol de empate.

No final de semana acontece a 19ª rodada, que vai fechar o primeiro turno. O ABC vai até Goiânia (GO) para enfrentar o Vila Nova-GO, no sábado, às 17h, enquanto o Guarani recebe em Campinas o Atlético Goianiense, domingo, às 11h.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 X 1 GUARANI

ABC – Simão; Gedeílson, Afonso, Genílson e Romário; Jean Patrick, Wallace (Ramon), Fábio Lima (Maycon Douglas) e Thonny Anderson (Wallyson); Matheus Anjos (Renan Bressan) e Paulo Sérgio (Evandro). Técnico: Allan Aal.

GUARANI – Douglas Borges; Diogo Mateus, Wálber, Lucão e Mayk (Caíque Silva); Matheus Barbosa (Lucas Araújo), Matheus Bueno e Bruninho; Bruno José (Isaque), Derek (Bruno Mendes) e João Victor (Lucas Silva). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Derek, aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Romário e Jean Patrick (ABC). Matheus Barbosa, Wálber, Douglas Borges, Lucas Araújo e Bruno José (Guarani).

ÁRBITRO – Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA – R$ 378.665,00

PÚBLICO – 13.950 total

LOCAL – Arena das Dunas, em Natal (RN).





