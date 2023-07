Guarani acerta a contratação do atacante Robson, da segunda divisão de Minas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 19:45 Compartilhe

O Guarani segue mapeando o mercado em busca de qualificar o elenco para a sequência da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e acertou com um novo atacante. Trata-se de Robson, que é artilheiro da Segunda Divisão Mineira, com nove gols pelo URT-MG. Robson se apresenta no time de Campinas-SP na terça-feira.

Ao todo, pelo clube mineiro, foram 13 jogos, com nove gols, que chamou a atenção do Guarani. O próprio presidente do clube, Clayton Rogério Lima, apelidou o atacante de Robgol. Segundo o mandatário do URT, Robson é “um diamante que precisa ser lapidado”.

“Ele é um jogador que tem velocidade e não tem medo de enfrentar o adversário. A torcida do Guarani pode esperar muito do Robgol, porque do mesmo jeito que ele fez com a gente aqui ele vai fazer acontecer aí no Guarani”, disse Clayton Rogério.

Robson Luis Soares tem 24 anos e foi revelado no Atlântico, da Bahia (sub-18), passou pelo Taboão-SP, VOCEM, Desportiva Ferroviária-ES, Central-PE, Crato-CE, Salgueiro-PE e Cerrado EC-GO, antes de desembarcar no URT nesta temporada.

No Guarani, irá disputar vaga com Derek, João Victor, Bruno José e Neílton, todos atacantes pelos lados. Caso opte atuar como referência, terá a concorrência de Bruno Mendes, ídolo da torcida, e do jovem Rafael.

O Guarani vem de empate na 17ª rodada, por 1 a 1, com o Criciúma, fora de casa. No momento em posição intermediária na tabela, com 26 pontos, a cinco do G-4 (Grupo de Acesso). O clube volta a campo na quarta-feira, quando visita o ABC, em Natal (RN), pela 18ª.

