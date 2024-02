Griezmann sofre torção ‘moderada’ no tornozelo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/02/2024 - 12:42 Para compartilhar:

O atacante francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, sofreu uma torção no tornozelo durante a derrota para a Inter de Milão por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, informou o clube espanhol nesta quarta-feira (21).

Em seu comunicado, o Atlético informou que o grau da torção é “moderado” e não deu o tempo de recuperação, mas o prazo para este tipo de lesão costuma ser de pelo menos duas semanas.

Griezmann perderá o duelo do próximo sábado contra o Almería, pelo Campeonato Espanhol, e é dúvida para o jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, contra o Athletic Bilbao, no dia 29 de fevereiro, em que o time ‘colchonero’ precisa reverter a derrota por 1 a 0 na ida.

O atacante francês foi substituído na reta final do segundo tempo (78′) da partida contra a Inter na Champions, após sofrer um pisão.

“Antoine dobrou o tornozelo e esperamos que seja só uma torção”, afirmou o técnico do Atlético, Diego Simeone.

gr/mcd/cb/dd

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias