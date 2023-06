Gramado fica sem as linhas e partida da Série C do Brasileiro é adiada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 8:28 Compartilhe

A partida entre CSA e Aparecidense, válida pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, acabou não acontecendo por um motivo inusitado. Por causa da forte chuva em Maceió, as linhas do gramado do estádio Rei Pelé foram apagadas pela água. A CBF remarcou a partida para esta terça-feira, às 20h, no mesmo local.

“A gente estava pronto para jogar, nunca passei por isso na vida, mas são coisas que acontecem. Mas estamos preparados para jogar amanhã (terça), o empenho e a dedicação vão continuar os mesmos para o jogo de amanhã”, disse o goleiro Dalberson, do CSA.

Como as duas equipes estavam prontas para a partida e a situação do campo se deu por conta da chuva, o árbitro Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho aguardou por 30 minutos e depois por mais 30 minutos, como está no regulamento de competições da Confederação Brasileira de futebol (CBF) e, somente após este período, decidiu pelo adiamento da partida.

RESPONSÁVEL PELO GRAMADO SE POSICIONA

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Selaj) de Maceió explicou a situação que ocorreu no estádio Rei Pelé através de nota oficial. De acordo com o comunicado, o problema com o campo se deu por conta das questões climáticas já que toda a rotina de demarcação foi mantida.

“As atividades no gramado são diárias, com corte na véspera e demarcação no início de cada dia de jogo. Devido às fortes chuvas que caíram sobre a capital alagoana, o trabalho foi prejudicado, uma vez que a tinta necessita do mínimo de tempo para secar, o que foi quase impossível, em razão do período chuvoso. Entretanto, em que pese as dificuldades climatológicas, a Secretaria irá averiguar maiores detalhes junto à empresa. A Selaj reitera o compromisso com o futebol e os clubes alagoanos, reforçando o trabalho feito para melhoria do sistemas de drenagem, irrigação e aplicação de um novo e moderno. Em tempo, todo e qualquer problema diagnosticado, será devidamente corrigido”, disse a secretaria em nota.

RESULTADOS

Pela rodada da Série C, o Amazonas, que havia derrotado o Altos-PI por 3 a 2 no sábado, assumiu a ponta graças à derrota do São Bernardo, por 3 a 0, diante do Volta Redonda-RJ, na segunda-feira, pela nona rodada.

O São Bernardo tinha tudo para voltar ao topo, mas sofreu 3 a 0 em estádi oPrimeiro de Maio. Os gols do Volta Redonda, que começa a acordar no torneio, foram marcados por Douglas Skilo, Matheus Santos e Caio Vitor.

Com isso, o São Bernardo ficou no 2º lugar, com 16 pontos, dois atrás do próprio Amazonas. O Volta Redonda, por outro lado, ganhou quatro posições e ficou no décimo lugar, com 12. O Ypiranga, em oitavo, tem 13.

Ainda nesta segunda-feira, Botafogo-PB e Náutico, em duelo direto pelas primeiras colocações, ficaram no empate por 1 a 1 no Almeidão. Joel abriu o placar para o time pernambucano, enquanto Bismarck deixou tudo igual.

Com o empate, o Náutico ficou em quinto lugar, com 15 pontos, mesma pontuação de São José-RS (3º) e Operário (4º). O Botafogo é o sétimo, com 14, assim como o Confiança (6º).

