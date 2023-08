Goleiros brilham no empate sem gols entre Sport e Tombense na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 23:41 Compartilhe

Em um jogo com grandes defesas dos goleiros, Tombense e Sport ficaram no empate sem gols nesta sexta-feira, no Estádio Soares de Azevedo, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do tropeço, o time pernambucano não pode perder a liderança.

O Sport chegou ao quinto jogo de invencibilidade e soma 45 pontos, abrindo três na frente do Novorizontino, que, nesta sexta, assumiu a vice-liderança provisória do torneio. O resultado, porém, não foi muito satisfatório para o Tombense, que continua na zona de rebaixamento, agora com 20 pontos.

Com um elenco recheado de medalhões, o Tombense não se intimidou diante do líder do campeonato e contou com a experiência de seus jogadores para criar as melhores oportunidades de gol. Egídio estava com o pé calibrado e acertou bons cruzamentos. Fernandão e Kleiton tentaram, mas não conseguiram tirar o zero do placar.

O Sport foi tendo mais volume de jogo com o passar do tempo e criou a sua melhor chance aos 27 minutos. Labandeira fez boa jogada pela direita e cruzou para Vagner Love. Felipe Garcia deu um leve desvio e impediu que o atacante colocasse a bola no fundo das redes.

Antes do apito, o Tombense voltou a pressionar e colocou Renan para trabalhar. Aos 30, Kleiton deu belo passe para Alexandre Jesus. O atacante bateu no capricho e viu o goleiro do Sport fazer uma excelente defesa para levar o 0 a 0 para o intervalo.

O duelo continuou franco no segundo tempo com boas defesas de ambos os goleiros. Felipe Garcia e Renan se transformaram nos principais destaques da partida.

O ritmo caiu no final. Esboçando sinais de cansaço, o Tombense recuou e chamou o Sport para o seu campo de defesa. O time pernambucano ameaçou a pressão, mas a equipe mineira fechou a casinha e conseguiu confirmar a igualdade.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Guarani na sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No dia seguinte, o Tombense visita o Avaí, às 15h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 0 SPORT

TOMBENSE – Felipe Garcia; Kevin, Augusto, Roger Carvalho e Egídio; João Pedro, Bruno Silva e Guilherme Santos (Djalma); Alexandre Jesus (Marcelinho), Fernandão (Daniel Amorim) e Kleiton (Keké). Técnico: João Burse.

SPORT – Renan; Alisson Cassiano, Rafael Thyere (Rosales) e Sabino; Ewerthon, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus (Fabinho), Alan Ruiz (Edinho) e Luciano Juba; Vagner Love (Peglow) e Labandeira (Jorginho). Técnico: Enderson Moreira.

CARTÕES AMARELOS – Augusto, Bruno Silva, Guilherme Santos, Keké e Roger Carvalho (Tombense); Rafael Thyere e Rosales (Sport).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias