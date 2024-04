Goldman Sachs supera previsões de lucro e receita no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/04/2024 - 8:55 Para compartilhar:

O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 4,13 bilhões no primeiro trimestre de 2024, 28% maior do que o ganho de US$ 3,23 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira. Entre janeiro e março, o banco americano registrou lucro por ação de US$ 11,58, superando de longe a previsão da FactSet, de US$ 8,73.

Já a receita total do Goldman teve expansão anual de 16% no trimestre, a US$ 14,21 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 12,4 bilhões. A receita apenas com juros, por outro lado, diminuiu 10%, a US$ 1,6 bilhão.

As provisões para eventuais perdas com crédito nos primeiros três meses do ano somaram US$ 318 milhões, contrastando com um benefício líquido de US$ 171 milhões no mesmo intervalo de 2023.

Por volta das 8h50 (de Brasília), a ação do Goldman saltava 3,6% nos negócios do pré-mercado em Nova York.