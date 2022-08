Globo fecha última cota de patrocínio para Copa com casa de aposta

Parceria Lance & IstoÉ 15/08/2022 - 22:29 Compartilhe

A casa de apostas ‘Pixbet’ adquiriu uma das cotas de patrocínio do Grupo Globo para a Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro. Com um investimento de quase R$ 175 milhões, o site se torna a primeira casa de apostas do Brasil a ser parceiro da emissora em um Mundial no sinal aberto.

A marca começa a ser veiculada junto com os anúncios da competição a partir do próximo dia 22. A Pixbet já é a maior parceira de clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, como América-MG, Avaí, Flamengo, Goiás, Juventude e Santos.

A organização agora faz parte de um seleto grupo de parceiros da Globo que conta com Itaú, Magazine Luiza, Ambev, BRF (dona da Sadia e da Perdigão) e Claro. A emissora carioca é a detentora única dos direitos de transmissão da competição.

– Estar na Copa do Mundo é um passo gigantesco para a Pixbet. Estamos muito orgulhosos por termos atingido esse patamar – destacou Ernildo Santos, fundador da Pixbet.

