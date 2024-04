Giuliano lamenta vice do Paulistão, mas exalta início de trabalho no Santos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/04/2024 - 21:16 Para compartilhar:

O experiente meia Giuliano lamentou a falta de atenção do Santos na derrota na final do Campeonato Paulista, para o Palmeiras, mas fez questão de valorizar a campanha da equipe da Vila Belmiro. O Santos chegou ao vice-campeonato estadual poucos meses após ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Temos que valorizar o Palmeiras também, estão juntos há muito tempo. Hoje, com algumas desatenções, sofremos dois gols, mas caímos de pé e devolvemos o orgulho ao torcedor do Santos de ir ao estádio, temos que saber que esse é apenas o começo de um trabalho, precisamos devolver o Santos para a Série A”, disse o meia, em entrevista à Record.

Giuliano é um dos principais reforços do Santos para a temporada. O jogador, que perdeu parte do Paulistão por lesão, foi titular nas duas partidas da final. Na ida, o time do litoral venceu por 1 a 0, em casa. Na volta, neste domingo, perdeu por 2 a 0 no Allianz Parque.

A campanha santista também foi valorizada pelo presidente Marcelo Teixeira, que assumiu o comando do clube em dezembro. E, desde então, vem implementando um processo de reconstrução no time, com redução de folha salarial, dispensas e reforços, visando o retorno à primeira divisão.

“Quero dar parabéns aos nossos atletas. É uma reconstrução. Nós tivemos quatro meses para conseguir dois objetivos no ano, que eram alcançar a Copa do Brasil de 2025 e chegar a uma final. Agora vamos para o terceiro objetivo do ano que é o Campeonato Brasileiro”, comentou o dirigente, ao fim da partida no Allianz Parque.

“O time está muito focado, perdemos, mas saímos de cabeça erguida principalmente pela atuação da equipe. Tivemos uma atuação importante na Vila e aqui perdemos nos detalhes, mas vamos conversar com os jogadores, pois estão todos de parabéns”, comentou.

Após a final do Paulistão, o Santos volta a campo no fim de semana dos dias 20 e 21 deste mês para enfrentar o Paysandu, pela rodada de abertura da Série B. O local e a data do jogo ainda não foram definidos pela CBF.