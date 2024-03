Georgieva: Riscos à economia global são de baixa, como inflação persistente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 18:52 Para compartilhar:

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a economia global caminha para um pouso suave, mas ressalvou que isso ainda não está garantido. Além disso, alertou que os riscos à economia global são de baixa, como o da persistência da inflação. As declarações foram dadas durante a primeira reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 em São Paulo – o FMI divulgou no fim desta tarde desta sexta-feira, 1º, a fala da autoridade.

Georgieva disse que trazia “uma mensagem clara” ao encontro do G20: com a recente melhora da perspectiva global no curto prazo, o grupo tinha a oportunidade de reconstruir o impulso político e mudar o foco, a fim de enfrentar desafios econômicos de médio prazo. Ela notou que o crescimento global para este ano é projetado pelo FMI em 3,1%, enquanto a inflação recua mais rápido que o antes esperado. “Em nosso cenário-base, a inflação cheia global deve cair a 5,8% neste ano e a 4,4% no próximo”, afirmou.

O quadro é “encorajador”, considerou, mas ela ponderou que os riscos são de baixa. Um deles é que a inflação se mostre mais persistente, o que poderia resultar de choques geopolíticos e de outros problemas na oferta, como eventos climáticos ou condições financeiras mais relaxadas, que poderiam desacelerar a normalização da política monetária. Por outro lado, Georgieva disse que poderia haver riscos de alta, caso a inflação caísse ainda mais rápido que o previsto.

A diretora-gerente do FMI disse que não se deve ser complacente, pois o crescimento ainda é fraco, inferior à média de 3,8% de antes da pandemia da covid-19. Além disso, em muitos casos a fraqueza decorre da baixa produtividade, notou. Ela também ponderou que, caso os juros precisem ficar elevados por mais tempo, isso pode elevar riscos no setor financeiro, o que requer vigilância.

Georgieva também mencionou sobre o crescimento nos criptoativos. Ela disse que esse fato requer das autoridades globais uma política e uma resposta regulatória abrangentes.

