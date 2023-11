Gavi sofre lesão no joelho e deve desfalcar Barcelona e seleção espanhola o resto da temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2023 - 9:50 Para compartilhar:

O meio-campista Gavi, da seleção espanhol e do Barcelona, não deve mais jogar nesta temporada. O atleta, de 19 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e deverá ficar afastado dos gramados por até um ano.

O jogador passou por exames de imagens nesta segunda-feira em Barcelona, quando ficou constatada a lesão e também problemas no menisco colateral. Com isso, além de não puder atuar na fase final da Eurocopa, Gavi ainda deixaria de participar dos Jogos Olímpicos de Paris.

Gavi se machucou, neste domingo, durante jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias da Euro-2024, no qual a Espanha derrotou a Geórgia por 3 a 1, em Valladolid. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o meia recebeu a bola na ponta-direita e acusou a lesão, após virar rapidamente o corpo.

“Gavi não compreendia que essas coisas podem acontecer com ele. Ninguém pensa que pode passar por uma desgraça assim. Estava triste, ferido. A vida nos ensina que somos muito vulneráveis, frágeis, mas há que seguir em frente. É um momento muito duro para ele, para o clube, seus companheiros, para mim e a seleção. Estamos destruídos”, disse o técnico Luis de La Fuente, em entrevista coletiva após o jogo, ainda sem saber da total gravidade da contusão.

Apesar da tristeza pela lesão de Gavi, a vitória foi importante para deixar a equipe espanhola na liderança do Grupo A, com 21 pontos. O segundo lugar, com 17, ficou com a Escócia, que ficou no empate por 3 a 3 com a Noruega.

