Garoto de 14 anos concluindo faculdade trabalhará na SpaceX como engenheiro

O jovem Kairan Quazi, de 14 anos, será contratado pela empresa SpaceX a partir de julho, quando deverá já ter se formado na faculdade de engenharia da Universidade de Santa Clara, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com o jornal “Los Angeles Times” Quazi trabalhará como 45 na empresa de telecomunicações por satélite do bilionário Elon Musk, responsável por construir a Starship. O adolescente e sua mãe se mudarão para Redmond, Washington, quando ele começar seu trabalho.

“Acho que meus anos de faculdade foram os anos mais felizes da minha vida, porque tive muita autonomia, realmente, para compartilhar minha jornada”, disse Quazi em uma entrevista em seu quarto em Pleasanton, Califórnia. Ele disse que trabalhar com a Starlink – a equipe de internet via satélite da SpaceX – permitirá que ele faça parte de algo maior do que ele mesmo.

História fora do comum

Quando tinha 2 anos, Quazi já falava frases completas e quando estava no jardim de infância, contava a seus professores e colegas histórias que ouvia na Rádio Pública Nacional (NPR, em inglês). Aos nove, sentiu que não estava sendo desafiado por seus trabalhos escolares e seus pais, professor e pediatra concordaram que ele estava pronto para estudos mais avançados.

Inicialmente foi difícil encontrar uma uma universidade que o aceitasse, mas ele acabou no Las Positas College, em Livermore, Califórnia. O jovem saltou da terceira série para uma faculdade comunitária, com uma carga de trabalho que fazia sentido para ele. “Senti que estava aprendendo no nível que deveria aprender”, disse o jovem, que mais tarde se transferiu para a Universidade de Santa Clara.

Uma vez aceito na escola de engenharia da Universidade como aluno transferido, o garoto sentiu que havia encontrado sua liberdade para seguir uma carreira que lhe permitisse resolver grandes problemas.

Dois meses atrás, o garoto publicou em seu Instagram uma foto sua em que aparecia em frente a um laptop. “Se preparando para uma grande entrevista de emprego e entrando na vibe ‘intensa e madura'”, disse na postagem. Semanas depois, ele publicou uma imagem com o e-mail da contratação da SpaceX. Segundo a reportagem, ele e sua mãe devem mudar para Redmond, em Washington, onde começará trabalhar.

