Galoppo lamenta gol anulado diante do Mirassol e deixa campo frustrado: ‘Sabor amargo’

Autor do gol do São Paulo na partida, o argentino Galoppo era a imagem do descontentamento ao final do empate de 1 a 1 com o Mirassol nesta terça-feira pelo Campeonato Paulista. O motivo da irritação foi um gol anulado no início do segundo tempo que daria a vitória à equipe do Morumbi.

“Saindo com um sabor amargo. Foi um belo gol, o goleiro não chegaria. Não acreditamos nesse gol impedido (o juiz marcou posição ilegal de Calleri) e estamos com raiva. Agora precisamos fazer uma autocrítica, temos de ter mais ritmo para os próximos jogos do campeonato”, afirmou o jogador ao final do jogo

Se o atacante argentino demonstrou irritação, o técnico Tiago Carpini evitou criticar a atuação do juiz Luciano Canetto Bellote. Apesar do tom conciliador, no entanto, ele deixou claro que a decisão da arbitragem atrapalhou o São Paulo a conseguir mais uma vitória no Paulista.

“Não vou ficar aqui falando de arbitragem, porque é muito questão de interpretação, mas acho difícil que alguém tenha interferido no lance diante da bela conclusão do Galoppo. Não vou criticar o árbitro, mas acho que o gol foi legítimo”, afirmou o treinador.

Carpini adotou preferiu falar dos pontos positivos que a sua equipe apresentou no confronto com o Mirassol. “Tivemos muita entrega e comprometimento. Esses caras correram muito. Tivemos uma boa postura defensiva e uma boa transição na defesa para o ataque”, comentou o treinador.

O destaque na análise do treinador são-paulino ficou por conta de Galoppo. Segundo ele, o São Paulo ganhou uma boa opção ofensiva não só pensando no Campeonato Paulista, mas falando de toda a temporada.

“Ele está vindo de contusão e apresentou uma boa movimentação. Com a evolução, a tendência é melhorar ainda mais. O Nikão também entrou muito bem no jogo e tivemos um bom plano de jogo.”

O Mirassol também entrou na pauta de declarações de Carpini. Ao falar do adversário, ele destacou a qualidade do time do interior e também a forma como a sua equipe se portou atuando longe de casa.

“Estamos falando de um time que tem todas as condições de disputar uma Série A. O São Paulo foi bem e apresentou alguns erros de início de temporada. Eu prefiro valorizar o ponto conquistado”, comentou.

