G20 precisa fortalecer rede de segurança para países mais vulneráveis, afirma diretora do FMI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 10:22 Compartilhe

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, apelou nesta terça-feira (18) a líderes do G20 que fortaleçam a rede de segurança financeira para proteger os países mais vulneráveis e seus povos. “Enquanto economias avançadas e emergentes fortes dispõem de um colchão de mais de US$ 10 trilhões em reservas internacionais, o resto do mundo depende de recursos conjuntos de instituições internacionais como o FMI”, disse Georgieva, durante a terceira reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em Gandhinagar, na Índia.

Em comunicado, Georgieva ressaltou que os recursos de cotas do FMI encolheram em termos relativos, embora o Fundo tenha quase US$ 1 trilhão em capacidade de financiamento. Diante disso, Georgieva pediu aos países do G20 que restaurem a primazia dos recursos de cotas do FMI, concluindo a 16ª revisão de cotas até o fim do ano.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias