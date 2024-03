Francês Ugo Humbert vence ATP 500 de Dubai e segue sem perder finais no circuito

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/03/2024 - 16:25 Para compartilhar:

O tenista francês Ugo Humbert, número 18 do mundo), se sagrou campeão do ATP 500 de Dubai, seu sexto título em seis finais disputadas no circuito masculino de tênis, ao derrotar o cazaque Alexander Bublik (23º) neste sábado (2).

Humbert fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 25 minutos.

Em grande forma nos últimos meses, o francês de 25 anos, que foi campeão do ATP 250 de Marselha há três semanas, será número 14 do mundo a partir de segunda-feira, a melhor classificação de sua carreira.

Humbert chegou ao título em Dubai depois de eliminar Hubert Hurkacz (8º) nas quartas de final salvando quatro matchpoints e de passar pelo russo Daniil Medvedev (4º), defensor do título, na semifinal.

O tenista francês chegará em plena forma ao Masters 1000 de Indian Wells, onde será um dos cabeças de chave a partir da próxima quarta-feira no deserto da Califórnia.

Ele é o terceiro jogador na ‘era Open’ a conseguir seis vitórias em seis finais disputadas depois do letão Ernest Gulbis e do eslovaco Martin Klizan.

Antes de Dubai, Ugo Humbert foi campeão em Auckland e Antuérpia (2020), Halle (2021), Metz (2023) e Marselha (2024).

