Francês Marchand vence os 400m medley e bate último recorde mundial de Phelps

O francês Léon Marchand bateu o recorde mundial de Michael Phelps nos 400m medley com o tempo de 4 minutos, 2 segundos e 50 centésimos conquistando assim o título no Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão, neste domingo (23).

Com este bicampeonato mundial nesta distância, o nadador de 21 anos superou em um segundo e três décimos o último recorde mundial individual da lenda americana Michael Phelps que ainda vigorava.

Marchand tem tudo para ser um dos destaques das Olimpíadas de Paris do próximo ano e avisou que “o melhor ainda está por vir”.

“Foi uma loucura”, comemorou o francês. “Essa foi uma das coisas mais dolorosas que fiz. Foi incrível fazer isso aqui. O tempo é uma loucura.”

Sob o olhar atento do próprio Phelps, presente como comentarista do canal de televisão americano NBC, Marchand foi aumentando gradativamente a distância em relação a seu principal adversário, o americano Carson Forster, que repetiu o segundo lugar alcançado no Mundial em Budapeste.

Phelps, o atleta olímpico mais premiado de todos os tempos, com um recorde de 28 medalhas, entregou a medalha de ouro a Marchand neste domingo.

O francês disse que o lendário atleta americano ficou “impressionado com o tempo” e disse que pode continuar melhorando.

“Ele estava comentando a corrida, então foi muito legal ver isso”, disse Marchand, que é treinado pelo ex-mentor de Phelps, Bob Bowman.

Marchand vai lutar na quinta-feira para repetir a ‘dobradinha’ conquistada no ano passado, na prova dos 200 metros medley.

