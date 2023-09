Foto do Street View mostra homem descartando cadáver, afirmam usuários do Facebook

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/09/2023 - 2:41 Compartilhe

Fanáticos por crimes reais estavam com suas lupas prontas na semana passada, quando uma mulher postou uma captura de tela do Google Street View no Facebook que parece mostrar um homem transportando um cadáver.

O uploader da foto, conhecido apenas como Tami, compartilhou a foto de junho de 2019 que mostra um homem empurrando uma bicicleta pela Kent Street em Akron, Ohio.

Um item longo parece estar embrulhado em uma lona cinza amarrada à bicicleta em vários pontos – se for um cadáver, a cabeça humana pode estar pendurada no pneu traseiro.

“Minha sobrinha me mostrou [uma foto] e eu a salvei no meu telefone, então decidi fazer uma viagem para Kent St. no Google para ter certeza de que ele ainda estava lá. A imagem vale literalmente mais que mil palavras”, escreveu Tami no Facebook, de acordo com Kennedy News and Media .

Os detetives da Internet foram rápidos em iluminar a imagem e alegar que ela mostrava “sangue” nas botas e nas mãos do homem, enquanto alguns até se perguntavam se as imagens incomuns haviam sido denunciadas à polícia.

A postagem de 23 de agosto foi compartilhada mais de mil vezes no Facebook.

“Ele tem um corpo!” um usuário declarou.

Outro concordou e proclamou: “Parece um corpo”.

“Imagine andar com um corpo pela estrada assim e ver o maldito carro do Google passando por você com todas as câmeras nele”, brincou um terceiro.

Os espectadores até alegaram ter “esclarecido” a imagem – com resultados impressionantes.

“Eu esclareci a imagem. Definitivamente parece sangue nas botas!” uma pessoa exclamou.

Outro respondeu: “É verdade, mas quem sabe o que impede a vida de um sem-teto. Talvez um corpo cortado haha ​​porque não vejo quadris. Isso é realmente estranho/f – – ked.”

Um acrescentou: “Oh meu Deus! Não consegui tirar uma foto tão nítida quando apliquei o zoom!”

“Os nós dos dedos, haha”, outro riu.

Os moradores locais especularam que o objeto que parecia um saco para cadáveres poderia na verdade ser uma barraca, já que moradores de rua montaram barracas em uma estrada adjacente à Kent Street.

“Houve uma cidade de barracas para moradores de rua por alguns anos. Suponho que seja uma tenda”, alguém teorizou.

Um Facebooker acrescentou: “Deve ser uma tenda ou algo assim. Não pode ser o que parece, certo!?”

O Post entrou em contato com o Departamento de Polícia de Akron e o Google para comentar .

Na quinta-feira, o Google desfocou o rosto do homem e do objeto misterioso retratado na 126 Kent St.

