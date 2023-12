Forças curdas anunciam ter matado alto dirigente do EI na Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/12/2023 - 14:54 Para compartilhar:

As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos combatentes curdos, anunciaram, nesta quinta-feira (28), ter matado o líder do grupo Estado Islâmico (EI) no acampamento sírio de Al Hol, que abriga dezenas de milhares de deslocados, entre eles parentes de jihadistas.

As FDS informaram, em um comunicado, que, na noite de quarta-feira, com o apoio da coalizão internacional antijihadista, atacaram uma das tendas de campanha na qual se encontrava Abu Obaida al Iraqi, “responsável da organização terrorista encarregado do acampamento de Al Hol”.

Após se negar a se render, “tentou explodir o cinturão de explosivos que estava com ele e abrir fogo contra nossas forças, que se viram obrigadas a neutralizá-lo”, acrescentou o comunicado.

Segundo as FDS, apoiadas pelos Estados Unidos, Abu Obaida é “um dos altos dirigentes” do EI e está “envolvido na morte de inúmeras mulheres e homens no acampamento”.

Também o consideram o “planejador principal” dos ataques contra os postos de controle das FDS.

As FDS, encarregadas pela segurança de Al Hol, realizam regularmente operações dentro do acampamento para prender membros do EI e responsáveis por mortes e ataques a tiros.

Segundo a ONU, desde o início de 2022, ocorreram diversos atos de violência no acampamento, que custaram a vida de mais de 40 pessoas.

