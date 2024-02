Focado na Recopa, Fluminense aposta em reservas diante do Madureira no Carioca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/02/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Focado na Recopa Sul-Americana, o Fluminense jogará com os reservas diante do Madureira, neste sábado, às 16h. Apesar disso, o objetivo tricolor é o mesmo: se manter invicto e na briga pela liderança da Taça Guanabara com o rival Flamengo. A partida, válida pela nona rodada do Campeonato Carioca, será realizada no Maracanã, embora tenha mando de campo do adversário.

O Fluminense encara a LDU, do Equador, nas próximas duas quintas-feiras, primeiro em Quito e, depois, no Rio. A vantagem é que o time está em boa situação no G-4 e pode se dar ao luxo escalar os reservas. Com cinco vitórias e três empates, ainda está invicto, em segundo lugar com 18 pontos, mesmo número do líder Flamengo, que tem melhor saldo de gols (13 a 9). O tricolor perdeu a liderança, no meio de semana, após empatar sem gols o clássico com o Vasco.

Para montar o time, Fernando Diniz terá os retornos de John Kennedy e Alexsander, que serviram a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico, e Gabriel Pires, recuperado de lesão. O trio deve ser titular. Contratação badalada, Douglas Costa é outro que deve começar entre os 11 selecionados. Thiago Santos também está suspenso, enquanto Keno está lesionado e pode até nem viajar para o Equador. Diniz, expulso no clássico, não comandará o time no banco e será substituído pelo auxiliar Eduardo Barros.

Barros destacou que a partida é uma chance para os jogadores mostrarem serviço. “A atuação do Fluminense ainda está longe da nossa melhor versão. É bem verdade que nossa temporada ainda está começando. É uma oportunidade para os que não estão jogando mostrar serviço para a sequência da temporada, que será longa. Vamos precisar de todos”, projetou.

O Madureira, por outro lado, está há três jogos sem vencer, com duas derrotas seguidas. Na rodada passada, os comandados de Daniel Neri tiveram uma atuação abaixo do esperado e acabaram derrotados por 2 a 1 pelo Sampaio Corrêa, que ainda não tinha vencido. O resultado deixou o clube em oitavo lugar com dez pontos.

Para piorar, há importantes desfalques. O lateral-direito Almir e o zagueiro Marcão cumprirão suspensão. Dadinha e Reydson são cotados para substituí-los, respectivamente. Com tendinite, Matheus Lira e Patrick Vieira estão cortados, assim como o atacante Rodrigão, por virose. Por outro lado, o ala esquerdo Evandro volta à equipe.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X FLUMINENSE

MADUREIRA – Mota; Dadinha, Arthur, Reydson e Evandro; Wagninho, Arthur Santos e Pablo Pardal; Patryck Ferreira, Hugo Borges e Arthur Martins. Técnico: Daniel Néri.

FLUMINENSE – Felipe Alves; Felipe Andrade, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Lima, Gabriel Pires e Terans; Douglas Costa, John Kennedy e Lelê. Técnico: Eduardo Barros (auxiliar).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias