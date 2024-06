Flávio Bolsonaro critica viagem de Lula na semana do dia dos namorados: ‘Não veio para governar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 18:23 Para compartilhar:

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou, nesta sexta-feira, 7, a ida do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Europa na próxima semana. Em uma publicação feita na rede social X (antigo Twitter), ele escreve: “Lula não veio para governar para e pelo povo, veio para governar em prol de si mesmo. Para ele, o mais importante é o próximo voo e não o que o povo precisa”.

No vídeo da postagem, que contem 12 segundos e apenas uma imagem, há a manchete da matéria publicada nesta quinta-feira, 6, pelo Estadão que revela que o Governo cortou R$ 5,7 bilhões em despesas não obrigatórias no Orçamento neste ano, o que atingiu Farmácia Popular, Auxílio Gás, Polícia Federal, Exército e obras em rodovias. Logo após, há uma manchete do jornal ‘O Antagonista’ que fala que “Lula vai passar a semana dos namorados na Suíça e Itália”.

“Sem picanha, sem remédio, sem gás! Agora, para viajar não pode faltar!”, conclui Flávio Bolsonaro na postagem relacionando as duas matérias.

Lula não veio para governar para e pelo povo, veio para governar em prol de si mesmo. Para ele, o mais importante é o próximo voo e não o que o povo precisa. pic.twitter.com/joNSR5zJ2y — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 7, 2024

O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL) também compartilhou uma publicação em que fala da ida do atual presidente à Europa. Na legenda, ele escreve “O amor está inabalável”.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Lula participará da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra, Suíça. Prevista para dia os dias 13, 14 e 15 de junho, o evento faz parte da Cúpula do G7.

Espera-se que o chefe do Estado desembarque em Genebra no dia 13 para se reunir com o diretor geral da OIT, Gilbert F. Houngbo.