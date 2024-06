Bolsonaro critica Lula e Janja por viagem à Itália no Dia dos Namorados: ‘Amor segue inabalável’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2024 - 14:41 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou as viagens que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva devem fazer para a Itália e Suíça no Dia dos Namorados, comemorado no Brasil em 14 de junho.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, Bolsonaro escreveu nesta quinta-feira, 6, que “o amor segue inabalável”, junto a uma foto do presidente beijando a primeira-dama.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comentou a publicação do pai e criticou os gastos do atual governo com viagens internacionais no ano passado. “Lembrando que em seu 1º ano Lule (sic) ficou 2 meses fora do Brasil em 2023, ao custo de mais de R$ 1 milhão por dia”, afirmou.

– O amor segue inabalável: pic.twitter.com/Rd8FDfruWw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2024

No dia 13 de junho, Lula participará da reunião da OIT (Organização Internacional do Trabalho), em Genebra, na Suíça. Depois, virá à cúpula dos líderes do G7 em Borgo Egnazia, na Itália, prevista para acontecer entre os dias 13 e 15 de junho. Por conta disso, ele passará o Dia dos Namorados com Janja na Europa.