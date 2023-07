Finalistas de 2022, XV de Piracicaba e Marília largam com o pé direito na Copa Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 23:17 Compartilhe

Duas partidas fecharam as disputas da primeira rodada da primeira fase da Copa Paulista na noite desta terça-feira. Atual campeão, o XV de Piracicaba estreou com vitória em cima da Ponte Preta. Assim como o vice do ano passado, o Marília que também começou com o pé direito ao bater o Comercial, fora de casa.

Jogando em casa, no Estádio Barão de Serra Negra, o XV de Piracicaba venceu a Ponte Preta, por 1 a 0. Júnior Sergipano, após um bate rebate na área, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol do jogo. O time campineiro sofreu com a falta de entrosamento.

Com o resultado, o XV de Piracicaba se junta a Red Bull Bragantino e Primavera, que também venceram na estreia, todos com três pontos. Já a Ponte Preta, que está disputando o torneio de olho em uma vaga na Copa do Brasil de 2024, segue zerada e na parte debaixo da tabela do Grupo 2.

No Grupo 1, o Marília visitou e venceu o Comercial, por 1 a 0, em pleno estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. João Marcos, logo no início da partida, marcou o gol, que garantiu os três primeiros pontos ao time visitante.

Agora, o Marília se junta ao Noroeste como líderes do Grupo 1, ambos com três pontos. Já o Comercial, estreia com derrota e segue zerado, na parte debaixo da classificação.

A Copa Paulista reserva duas vagas para competições nacionais na próxima temporada. O campeão tem o direito de escolher entre a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o vice fica com a vaga restante.

Na primeira fase, os 18 times foram separados em três grupos com seis integrantes cada, que jogam em turno e returno. Ao fim de seis rodadas, os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 1ª RODADA:

Oeste-SP 1 x 2 Primavera

São Bento 1 x 1 Mirassol

Portuguesa 4 x 0 Santo André-SP

Red Bull Bragantino 5 x 2 Juventus

Noroeste 1 x 0 Grêmio Prudente

EC São Bernardo 1 x 0 São Caetano

Portuguesa Santista 2 x 0 São José

XV de Piracicaba 1 x 0 Ponte Preta

Comercial 0 x 1 Marília





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias