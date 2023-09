Fernando Pelegio, diretor artístico do SBT, deixa emissora após 43 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 16:19 Compartilhe

Fernando Pelegio, que foi diretor de planejamento artístico e criação do SBT durante 43 anos, não renovou seu contrato com a emissora de Silvio Santos. Nesta terça-feira, 12, por meio de um comunicado oficial à imprensa, foi anunciado o fim da parceria.

Pelegio decidiu deixar o SBT para seguir novos projetos profissionais e a saída dele foi em comum acordo.

“Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos Diretores e artistas, a todos os meus chefes com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT”, disse ele.

Fernando Pelegio começou na TV como office-boy na década de 1980 e logo cresceu profissionalmente. O profissional atuou nos bastidores na área de engenharia técnica e câmeras até entrar para a área de criação e produzir vinhetas para programas da emissora. Em 2010, ele se tornou diretor de planejamento artístico.

