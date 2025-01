Fernanda Torres sobre vitória no Globo de Ouro: ‘Sem síndrome de Cinderela’

Depois de premiada no Globo de Ouro, Fernanda Torres, 59 anos, segue com a maratona de divulgação do filme “Ainda Estou Aqui”. E passados dez dias da noite de glória que a consagrou na premiação internacional, a atriz brasileira fez um balanço do que viveu.

“O que posso falar da minha experiência em Marte? Ainda sem acreditar nesse prêmio. Não esperava, ainda mais numa noite com aquele quilate de atores que a gente cresceu assistindo. Era o único filme falado em português. Ao mesmo tempo foi lindo, e eu vi isso na reação das pessoas em volta. Uma certa alegria de terem premiado o azarão da raia sete”, disse a atriz no podcast “Foro de Teresina”.

Também premiada no Festival de Cannes, na França, aos 20 anos de idade, a filha de Fernanda Montenegro falou também do gostinho especial da vitória e do reconhecimento perto dos 60:

“Estou feliz de estar vivendo isso numa hora madura da minha vida. Fui capaz de subir naquele palco e agradecer sem ter uma síndrome de Cinderela. Perto de completar 60 anos… É um ano de performances incríveis, de atrizes maduras. Diz muito também sobre uma indústria que está se abrindo para personagens femininos que não estão calcados apenas na beleza e na juventude da mulher”, completou.

Ao ser questionada sobre a relação rápida que criou com as concorrentes, Fernanda já havia protestado pelo fato de elas não estarem sentadas juntas na mesma mesa, já que ambas estão no elenco de filmes da mesma produtora, a Sony Pictures.

“Quando anunciaram meu nome e fui andando, passei pela Kate Winslet, que é uma atriz que eu respeito profundamente, e ela me olhou. Pude ver que ela estava feliz com aquele prêmio. Mais à frente estava a Nicole (Kidman), que eu tinha encontrado na noite anterior, na festa da ‘W Magazine’. Foi quando ela chegou para mim e disse: ‘Tão linda a história desse filme e de você com sua mãe. Minha filha também está querendo fazer cinema, dirigir cinema. Ela está aqui comigo'”, contou.